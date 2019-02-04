Ростовчан шокировала городская свалка и огромная стая голодных птиц

Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM

Городскую свалку в Ростове-на-Дону, расположенную рядом с военным аэродромом, и огромную стаю голодных птиц зафиксировали активисты экологического проекта «Ростов Дыши». Видеокадры опубликованы на Youtube-канале «Экология в Ростове-на-Дону».

«Городская свалка в переулке Машиностроительный Ростова-на-Дону. Военные запретили строительство мусороперерабатывающего завода, так как массовое скопление птиц над мусорными объектами создает опасность для полета самолетов. Тогда власти города открыли площадку «временного» накопления и снова сваливают мусор на свалку. Огромное скопление птиц также создает риск для полета воздушных судов военных аэродромов, находящихся в непосредственной близости к мусорному полигону, а также к жилым домам», — говорится в комментарии к видео.

ИА REGNUM ранее сообщало, что жители Западного микрорайона регулярно жалуются на то, что в течение нескольких лет страдают от невыносимого запаха, доносящегося с городской свалки.

«С 2015 по 2018 год проблема катастрофически усугубилась — особенно сильно запах ощущается по ночам, когда стихает ветер. Причина в том, что городская свалка, нормативный срок работы которой истек в конце 2014 года, была оставлена на прежнем месте и существенно увеличилась в размере. Основной террикон вырос в разы, настолько, что виден на несколько километров издалека», — указывали ранее горожане и неоднократно устраивали акции протеста.

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В микрорайоне Левенцовский власти планировали построить мусороперерабатывающий комплекс. Но проект объекта не одобрили в Минобороны РФ, сославшись на то, что предприятие станет объектом притяжения птиц, которые несут угрозу аэродромам.

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