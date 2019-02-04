Понедельник, 4 Февраля 2019 года
16:05:04 МСК

Незадолго до банкротства, из банка «Крещатик» вывели почти $250 млн — ФГВФЛ

Общество

В махинациях замешано руководство банка

Киев, 4 февраля 2019, 16:04 — REGNUM  За несколько месяцев до признания украинского банка «Крещатик» банкротом, со счетов банка исчезло около $250 млн, заявили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), сказано на официальном сайте организации.

Одной из мошеннических схем было приобретением банком «ценных бумаг», выпущенных фирмами, которые не имели активов и оборотных средств.

В ФГВФЛ отметили, что в 92% случаев эти фирмы связаны с руководством банка. Всего при помощи данной схемы из банка вывели почти $83 млн.

Напомним, национальный банк Украины признал банк «Крещатик» неплатёжеспособным 5 апреля 2016 года, а через два месяца отозвал его лицензию и начал ликвидацию банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФГВФЛ выплатил вкладчикам украинского филиала российского банка ВТБ более $35 млн. Ликвидация филиала ВТБ продлится до декабря 2020 года.

Читайте также: Вкладчикам Украины вернули почти 1 млрд гривен из обанкротившихся банков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить