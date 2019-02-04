Незадолго до банкротства, из банка «Крещатик» вывели почти $250 млн — ФГВФЛ

Киев, , 16:04 — REGNUM За несколько месяцев до признания украинского банка «Крещатик» банкротом, со счетов банка исчезло около $250 млн, заявили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), сказано на официальном сайте организации.

Одной из мошеннических схем было приобретением банком «ценных бумаг», выпущенных фирмами, которые не имели активов и оборотных средств.

В ФГВФЛ отметили, что в 92% случаев эти фирмы связаны с руководством банка. Всего при помощи данной схемы из банка вывели почти $83 млн.

Напомним, национальный банк Украины признал банк «Крещатик» неплатёжеспособным 5 апреля 2016 года, а через два месяца отозвал его лицензию и начал ликвидацию банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФГВФЛ выплатил вкладчикам украинского филиала российского банка ВТБ более $35 млн. Ликвидация филиала ВТБ продлится до декабря 2020 года.

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