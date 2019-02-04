В Джакарте проходит кулинарный фестиваль Pasar Glodok — СМИ

Джакарта, , 16:03 — REGNUM Кулинарный фестиваль Pasar Glodok представит ряд легендарных блюд, типичных для знаменитых районов столицы Индонезии, сообщает Antaranews.

Организатор кулинарного фестиваля Фебриянто Рахмат пояснил, что фестиваль, который проходит в торговом центре Ciputra Mall в Джакарте, предлагает посетителям отведать уличные напитки и блюда такие как, например, кофе со льдом и жареные бананы.

Фебриянто Рахмат объяснил, что со времен Голландской Ост-Индской компании фестиваль Pasar Glodok стал центром различных видов деятельности от бизнеса и торговли до кулинарных зон.

Кулинарный фестиваль стартовал в Джакарте 23 января и продлится до 10 февраля 2019 года.

Напомним, с 1798 по 1942 годы Индонезия была голландской колонией.