Мало задумываются: о желании молодёжи уехать из России

Москва, , 15:23 — REGNUM Действительно, сейчас очень много молодежи, которая не связывает своё будущее с родной страной. Кого-то не устраивают бытовые условия, кто-то не видит для себя перспектив профессионального и карьерного роста, многих пугают неясные политические и экономические перспективы государства, кто-то просто хочет жить в более богатых, благополучных и чистых странах и городах, с низким уровнем преступности и высокой культурой общения и обслуживания, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

При этом, по его словам лишь незначительная часть молодежи, желающей уехать, действительно обладает для этого соответствующим профессиональным потенциалом и необходимыми компетенциями. Из высказывающих желание уехать из страны мало кто задумывается, нужны ли они в Европе и Америке. Попасть в число беженцев, претендующих на пособия, социальное жилье и прочие блага цивилизации, российским гражданам не удастся — у них не настолько плохи дела, чтобы мигрантов из России можно было считать беженцами.

«А для того, чтобы устроиться в благополучной европейской стране на хорошую работу, обзавестись жильем, иметь какие-то карьерные перспективы, надо обладать соответствующими компетенциями и профессионализмом. Вплоть до элементарного знания иностранных языков на требуемом уровне, которым подавляющее большинство молодежи похвастаться не может (базовые знания, получение в школе и университете, однозначно недостаточны для того, чтобы претендовать на приличную работу). Так что желания эти (40%, судя по опросам) в значительной мере не подкреплены возможностями», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левада-центра», больше всего желающих (41%) уехать из России за границу на постоянное место жительства среди молодых людей (18−24 года).

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