Бизнесмен из Танзании пообещал предоставить работу альбиносам

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:19 — REGNUM Исполнительный директор ассоциации владельцев СМИ Танзании (IPP Media) Реджинальд Менги пообещал предоставить работу четырем студентам-альбиносам, когда те окончат учебу, сообщает газета Nipashe.

Менги объявил об этом 1 февраля на праздновании десятой годовщины существования благотворительной организации Under the Same Sun (UTSS).

Ранее член UTSS Кондо Сеиф на пресс-конференции попросил правительство продолжить исполнение закона номер девять от 2010 года о предоставлении рабочих мест людям с ограниченными возможностями.

Менги предоставит работу студентке университета перевозок (NIT) Севелин Ничолаус, студентке университета Дар-эс-Салама Нэнси Рэймонд, ученику старшей школы Эдгеру Масуд и Джозефу Мигила, работнику программы объединения партий людей с ограниченными возможностями Танзании (SHIVYAWATA).

Менги предоставит выпускникам работу в компаниях, которыми он владеет.