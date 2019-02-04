Без недовеса и недолива: товары в России промаркируют особым знаком

Москва, , 15:13 — REGNUM В России производителей, которые систематически недоливают или недовешивают свою продукцию, выведут на чистую воду. Товары таких компаний предлагается помечать особым знаком. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Абрамов уточнил, что новый элемент маркировки начнёт появляться на потребительских товарах уже в 2019 году. Он станет гарантией того, что объём продукции в упаковке соответствует заявленному в пределах допустимой погрешности. То есть, как пояснил глава ведомства, недолив менее 1,5% (например, 985 граммов в литровой бутылке подсолнечного масла или молока) можно будет объяснить случайностью. Если это будет обнаружено в каждой бутылке из партии — «налицо систематический недолив».

«Сейчас нам предстоит детально описать правила и процедуры сертификации на точность фасовки, дооснастить оборудование испытательных лабораторий», — рассказал руководитель Росстандарта.

Производителям будет предложено добровольно подтвердить соответствие веса и объёма продукции заявленным параметрам. Отмечается, что метрологические требования к упаковкам товаров и к методам испытаний на их соответствие нормам будут утверждены в виде национальных стандартов (ГОСТов) до конца марта.