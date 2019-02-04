Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM Заявления депутата Верховной рады Анны Гопко о поддержке внутрироссийского сепаратизма и сама эта поддержка не опасны для России, но вред такими заявлениями всё равно наносится. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Александр Керимов.

«Настолько это похоже на укус комарика… Стоит ли реагировать на любой чих, когда есть более глобальные проблемы? Например, проблема взаимоотношений между российским и украинским народами. Нет разногласий между двумя народами, есть разногласия среди политиков, которые рано или поздно уладятся», — считает Керимов.

Тем не менее заявления Гопко не являются безвредными, считает эксперт:

«Такие высказывания украинских депутатов не способствуют налаживанию добрососедских и взаимовыгодных взаимоотношений», — заявил политолог.

Сама Россия менее уязвима для сепаратистских атак, полагает Керимов.

«Россия — страна многонациональная, с тысячелетней историей. Всякие бывали времена у нашего народа, нашей великой страны. Бывали разные времена во взаимоотношениях наших народов. Но никогда до кровопролития они не доходили, за исключением 1995−1997 годов. Русь всегда славилась своей сплочённостью, поскольку ни о какой колонизации речь идти не могла».

Россия развивались и продвигалась на новые территории не так, как другие империи, напомнил эксперт:

«Это была в нашем случае не колонизация, а привнесение русским народом прогресса на эти земли. Сравним это с англо-саксонской колонизацией, которая была кровавой и предназначалась для истребления местного населения с их территорий. А с испанцами, которые колонизировали Южную Америку? Те тоже ничего хорошего коренным народам не принесли. Наше же русское освоение сопровождалось привнесением прогресса, медицины, образования коренным народам», — сказал эксперт.

Напомним, 28 января 2019 года депутат Верховной рады Анна Гопко заявила о намерениях Украины раскалывать Россию изнутри. Гопко призвала сфокусироваться на республиках Поволжья, а также на Кубани, Кавказе, Туве и Карелии.

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