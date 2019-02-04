Одной «патриотической мобилизацией» молодёжь в России не удержать

Чебоксары, , 15:05 — REGNUM У молодёжи сформировалась «иллюзия, что в западных странах им будет лучше» и что там они смогут найти высокооплачиваемую работу, реализовать себя. Это почёрпнуто из интернета. К тому же, современная молодёжь «космополитична, по-другому смотрит на мир». И удержать её одной «патриотической мобилизацией» не получится. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя результаты опроса, согласно которому из России хотят уехать более 40% из числа опрошенных молодых людей.

Политик напомнил, что рыба ищет — где глубже, а человек — где лучше. И любому человеку «свойственно стремление изменить свою жизнь в лучшую сторону».

"Среди молодых россиян стремление к перемене места постоянного проживания проявляется больше всего. Официальная пропаганда, что у нас жить лучше всех, на молодых не действует так, как на другие категории населения. Молодёжь интересующие их данные ищет и находит, прежде всего, в интернете. Телевизор на них влияет мало.

Устоявшееся представление, что уровень жизни на Западе всё равно выше, никуда не ушло. Кроме того, постоянное нагнетание внешнеполитических вопросов, что чуть ли не завтра война, атмосфера в экономике, вопросы с пенсионной реформой, плохой экологией и годами накапливающимися проблемами, которые не решаются, влияют на умы и настроения молодых людей и подбивают их к отъезду. У молодёжи сформировалась чёткая иллюзия, что в западных странах им будет лучше, что там они проще найдут хорошую, оплачиваемую и достойную работу, реализуют себя», — считает Владислав Солдатов.

По его словам, «молодое поколение достаточно космополитично и совершенно иначе смотрит на мир и на свое будущее»:

"Ситуацию одной «патриотической мобилизацией» вряд ли решить…».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проведённого «Левада-центром» опроса, больше всего желающих (41%) уехать за границу на постоянное место жительства — среди молодых людей (18−24 года). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя полученный результат, отметил, что это не такой уж высокий показатель.