В Госдуме разрабатывается законопроект о фитнесе и стандартах отрасли

Москва, , 14:57 — REGNUM Законопроект о фитнесе предлагают разработать в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Мы предлагаем законодательно закрепить понятие «фитнес», по просьбе фитнес-сообщества наделить его правом разработки профессиональных стандартов для фитнес-тренеров», — заявил Дегтярев в ходе заседания рабочей группы.

Впоследствии деятельность фитнес-клубов возможно стандартизировать, полагает парламентарий. Действовать предлагается по аналогии с системой классификации гостиниц с присвоением «звезд».

В Госдуме уверены, что от принятия законопроекта выиграют как граждане, которые будут заниматься фитнесом в безопасных условиях и под руководством квалицированных тренеров, так и фитнес-сообщество.

«С появлением профессиональных стандартов работодатели будут иметь четкое понимание требований, которым должны соответствовать их сотрудники, тренеры получат полную ясность и прозрачность относительно требований к их квалификации и карьерного роста», — подчеркнул глава комитета Госдумы.