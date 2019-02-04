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Шиитский имам в Освенциме

Общество

Лучше поздно, чем никогда

Баку, 4 февраля 2019, 14:52 — REGNUM  Как сообщает азербайджанский информационный портал Axar.az со ссылкой на The JerusalemPost, известный австралийский имам Мохамад Таухиди стал первым шиитским священнослужителем, отдавшим дань памяти жертвам Холокоста в лагере смерти Освенциме. По его словам, «именно здесь миллионы евреев были убиты во время Холокоста», а Освенцим — «только один из регионов, где произошли ужасные преступления». Имам также сказал следующее:

«Я был тем, кто ненавидел евреев и еврейский народ, — пришло время проснуться и стать людьми по-настоящему».

Кстати, в сентября 2013 года президент Ирана Хасан Роухани признал историческим фактом массовое истребление нацистами евреев во время Второй мировой войны. Он назвал Холокост серьезным преступлением против еврейского народа и предложил ООН рассмотреть инициативу построения мира без насилия и экстремизма.

«Я не историк, — говорил Роухани. — В целом любое преступление против человечности в истории, в том числе преступление нацистов против еврейского народа, достойно порицания и осуждения».

Напомним, что отрицание Холокоста, связанное с антисионизмом, распространено в арабских и мусульманских странах, в которых значительная часть населения отказывается признавать Израиль в качестве государства.

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Холокост
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