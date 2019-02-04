«Я б в Арашуковы пошёл?»: Молодые против того, как устроена Россия сегодня

Михаил Демурин, , 14:52 — REGNUM

В соответствии с данными опроса, проведенного «Левада-центром», 41 из каждых 100 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из нашей страны на постоянное место жительства за границу. Это очень и очень печальная статистика. Да это просто беда!

Что служит причинами такого желания? Плохое образование и воспитание? Несомненно, особенно если под образованием понимать не «образовательную услугу», не впихивание в человека определённого объёма знаний, а формирование из него гармонично развитой личности.

Порочное влияние установки на развитие больших городов? И с этим нельзя не согласиться. Современные мегаполисы всё более лишаются национального характера, становятся своего рода клонами условного Вавилона. Так не всё ли равно, в каком из них жить?

Жить надо там, где можно больше получать и потреблять — не это ли закладывается в головы нашей молодёжи предназначенными для неё телеканалами и СМИ? Между тем, зарплата в России низкая, особенно для начинающих специалистов.

Можно поискать и найти и другие объяснения, и кто-то даже назовёт их «объективными», «соответствующими современным тенденциям развития». Мне такие объяснения претят, но разбирать их я не буду не из гадливости, а потому что они отвлекают внимание от главного: от проблемы несправедливого общественного устройства. А она просто кричит!

Как может молодой человек реагировать на известные показатели уровня бедности в нашей стране, на растущую пропасть в доходах между богатыми и наименее обеспеченными? Как он может относиться к очевидной установке власти на то, чтобы решать нарастающие проблемы социально-экономической жизни России за счёт широких слоёв населения, а не той элиты, которая своей антинародной политикой эти проблемы породила? Одно повышение пенсионного возраста чего стоит!

А как может молодой человек достойно жить на ту зарплату, которую ему, как правило, предлагают в первые годы трудовой деятельности, особенно если речь идёт о провинции? Ему предлагают грабительские кредиты — а он справедливо, если, конечно, соображает, видит в них новый вариант оброка. Кому же по душе перспектива нового закрепощения?

Итак, социальная несправедливость — возьмём пример из последних. Недавно арестовали бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Он как раз в выделенные в опросе «Левада-центра» годы своей жизни — с 18 до 24 лет — «сделал» свою карьеру. В 18 лет — депутат городской думы Ставрополя. В 21 год — министр труда и социального развития Карачаево-Черкесии. В 24 — депутат местного собрания. В 25 — первый заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики и одновременно руководитель Федерального казённого учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР Федерального дорожного агентства». У скольких молодых людей в Ставропольском крае эта «история успеха» породила возмущение? А у скольких — апатию, тошноту, желание всего этого не видеть? А ведь пример этот точно не единичный: кто-то давал на такую несправедливость согласие, кто-то покрывал её… Если бы она не была «в русле», её бы давно пресекли!

Так называемая «элита» двигает своих детей наверх: в органы государственной власти, в банки, в директора предприятий… Или отправляет за рубеж — таких примеров тоже немало, стоит только заглянуть в интернет. Эта «элитная» молодёжь нагло демонстрируют своё материальное и статусное превосходство. И всё это вместе взятое коверкает мозги большинства юношей и девушек, родившихся в России. Да и не только это.

Пока дело в нашей стране обстоит так, как оно обстоит, многочисленные помпезные мероприятия, призванные продемонстрировать заботу президента и «Единой России» о российской молодёжи, — а ведь они проводятся далеко не первый год — должного результата не дадут. Результаты опроса «Левада-центра» — лишь одно из подтверждений этой очевидной мысли.

А с делом Арашуковых надо серьёзно, очень серьёзно разбираться. Причём не только с ними самими, а и с теми, кто всей их «деятельности» попустительствовал. Это нужно и для страны в целом, и — особенно — для её молодых граждан.