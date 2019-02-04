Правозащитник: онкобольные в России умирают в муках

Улан-Удэ, , 14:51 — REGNUM Ситуация, когда ежегодно в России диагностируются сотни тысяч случаев заболеваемости раком, не внушает оптимизма. Всего на сегодняшний день, по данным пресс-службы Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ, на учёте в России состоят 3,63 млн человек с онкологией.

Читайте также: В России за год выявлено более 600 тыс. случаев рака

По мнению правозащитника Виталия Хонихоева (Бурятия), сегодня российское здравоохранение, к сожалению, не в состоянии обеспечить адекватное лечение онкобольных.

«Когда мои близкие родственники умирали от рака, мы столкнулись с тем, что наше здравоохранение не в состоянии обеспечить для таких людей адекватное лечение. Более того, наше здравоохранение не может даже обеспечить обезболивание больных при смерти без многочисленных бюрократических проволочек. Многие обезболивающего так и не дожидаются, умирая в муках. Возможное спасение — это поездка за рубеж и лечение там», — подчёркивает правозащитник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Во-вторых, по его словам, никто до сих пор не может дать чёткого ответа, почему возникают онкологические заболевания:

«Может быть потому, что у нас экология с каждым годом всё хуже. Улучшений нет и не предвидится. Потому что, когда направляются деньги на какие-либо цели, начиная от строительства какого-нибудь моста, заканчивая здравоохранением, определённый их процент просто не доходит до адресатов, оседая в карманах некоторых ушлых дельцов. С этим же связано желание молодёжи покинуть страну. Потому что если ты не у «крана», который распределяет денежные средства, благополучного богатого будущего можно не ждать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Это ежегодное мероприятие призвано напомнить о проблеме и способствовать снижению смертности от рака.

Читайте также: В России за год выявлено более 600 тыс. случаев рака

Стоит также пояснить слова правозащитника по поводу стремления молодёжи покинуть страну. В декабре 2018 года «Левада-центр» провёл опрос, показавший, что число желающих эмигрировать из РФ в последнее время не меняется и составляет 17% (от числа всех опрошенных, которых насчитывается 1600 человек в 52 субъектах РФ). Однако больше всего желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства зафиксировано именно среди молодых людей (18−24 года) — 41%.

Читайте также: Из России хотят уехать более 40% молодёжи