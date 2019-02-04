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Жириновский настаивает на разработке «морозостойких» самолетов

Общество

Самолет типа А-330-300 не смог приземлиться в Красноярске из-за мороза

Москва, 4 февраля 2019, 14:41 — REGNUM  Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский настаивает на разработке отечественных самолетов, которые могли бы использоваться в зимних условиях России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы, не приземлился в Красноярске из-за сильных морозов, борт сел в Новосибирске.

«Это еще одна причина разрабатывать и производить собственные гражданские самолеты, которые могут нормально использоваться в условиях нашей огромной и холодной страны», — отметил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно руководству по эксплуатации самолетов типа А-330−300, их техническое обслуживание при прилете запрещено при температуре ниже 40 градусов. Сейчас температура воздуха в районе аэропорта составляет минус 43 градуса.

Читайте ранее в этом сюжете: Мороз стал причиной отмены посадки самолета в Красноярске

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