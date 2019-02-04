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Названа дата похорон погибших в ДТП под Калугой

Общество

Тела погибших доставят в Ярцево 4 февраля

Ярцево, Смоленская область, 4 февраля 2019, 14:40 — REGNUM  Похороны жителей города Ярцево Смоленской области, погибших в аварии с участием автобуса под Калугой, начнутся 5 февраля. Сегодня, 4 февраля, тела погибших доставят в родной город.

«В районе часа дня должны уже тела всех погибших отправить оттуда. К вечеру должны доставить к нам — около пяти часов дорога займет», — цитируют РИА Новости главу района Владимира Макарова.

«С родственниками погибших работаем, кто-то завтра, кто-то еще не определился… Сложно… Завтра начнутся», — добавил Макаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля на трассе в Бабынинском районе Калужской области перевернулся автобус, в котором ехали юные артисты из Ярцево. В сопровождении взрослых. Дети — более 30 человек — направлялись на танцевальный конкурс в Калугу. В аварии погибли семь человек: три девочки восьми и семи лет и четыре женщины. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Задержаны водитель, а также собственник автобуса.

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Автобус с детьми попал в ДТП под Калугой
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