Госдума и Минтранс обсудят безопасность детских автобусных перевозок

Москва, , 14:31 — REGNUM Депутаты Госдумы и министр транспорта РФ Евгений Дитрих обсудят вопрос обеспечения безопасности всех пассажирских перевозок. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

По его словам, этот вопрос депутаты планируют поднять в ходе «правительственного часа» министра Дитриха, который пройдёт в Госдуме 6 февраля.

Накануне в Калужской области перевернулся и разбился автобус, в котором ехали дети из Смоленской области. В результате ДТП погибли трое детей и четверо взрослых.

«Что касается перевозок всеми видами транспорта, я считаю, что здесь мы подумаем вместе с министерством транспорта на этой неделе, что ужесточить и какие вопросы надо вынести на федеральный уровень, а какие на региональный. Но самое основное, я считаю, автобусы на линию и другие виды транспорта должны выходить технически исправными, а дороги должны быть своевременно очищены, безопасны, а если уж по природным или климатическим условиям нельзя своевременно посыпать или не работает песчано-гравийная смесь, то водитель должен соблюдать скоростной режим или остановиться. Таких несчастных случаев не должно быть», — заявил Москвичев.