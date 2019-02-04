В «деле Дятлова» подключат геометрию и разберутся с «непреодолимой силой»

Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM Для выяснения окончательных причин гибели туристической группы Дятлова на Северном Урале недостает точных географических и геометрических данных, которые будут выяснены только в марте 2019 года. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры Андрей Курьяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Именно для выяснения данных по горе Холатчахль, на перевале которой погибли туристы, ведомство планирует организовать поездку. Точная дата поездки будет определена позже, так как всё зависит от погодных условий и возможности привлечения специалистов.

«Нам нужны геометрические параметры горы: её высота, уклон, надо понять, где проходит река — с точными расстояниями. Также мы хотим установить точное размещение палатки», — заявил Курьяков журналистам.

После уточнения географических данных в прокуратуре надеются разгадать тайну «непреодолимой силы» — именно такая формулировка стоит в «деле Дятлова» по вопросу о причинах трагедии.

«Мы ищем «непреодолимую силу». Стихийные явления имеют ограниченный перечень. Мы ищем, что это за сила, которую невозможно преодолеть. До тех пор, пока мы не знаем, что за непреодолимая сила имеет место на Северном Урале. Каждый турист, который там бывает, потенциально может попасть в те же условия. Мы должны ответить, есть ли там такая непреодолимая сила, которая может привести к таким страшным последствиям, или нет?» — сказал Курьяков.

Напомним, о гибели туристической группы под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова вновь заговорили 1 февраля 2019 года. В генпрокуратуре России заявили, что в трагедии отсутствует криминальная составляющая. А 4 февраля 2019 года в Екатеринбурге представили 400-страничный оригинал уголовного дела о смерти туристической группы.

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