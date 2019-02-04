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Не стоит удивляться: об иммиграционных настроениях российской молодёжи

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что полученный по итогам опроса 41% российской молодёжи, желающей уехать за границу — не такой уж высокий показатель, а алтайский депутат полагает, что респонденты отвечали на вопрос без реального замысла о расставании с родиной

Не стоит удивляться: об иммиграционных настроениях российской молодёжи
Nikolay Draganov
Девушка и море

Барнаул, 4 февраля 2019, 14:22 — REGNUM  Большинство молодых людей, утвердительно отвечавших на вопрос о намерении уехать из России, не имеют реального замысла о расставании с родиной, уверена руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя результаты опроса «Левада-центра», согласно которому из России хотят уехать более 40% из числа опрошенных молодых людей, она отметила:

«Не стоит удивляться подобным результатам по этой возрастной группе. Это период первых шагов в самостоятельной жизни, период проб себя, набивания шишек. Может показаться, что там, где нас нет — лучше. Безусловно, рынок труда не встречает с распростертыми объятиями, что в некоторой мере стимулирует мысли о применении себя на чужбине.

Однако думаю, что превалирующее большинство молодых людей из этих 40% отвечали утвердительно на поставленный вопрос без реального замысла о расставании с родиной».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому «Левада-центром», больше всего желающих (41%) уехать из России за границу на постоянное место жительства среди молодых людей (18−24 года). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя полученный результат, отметил, что это не такой уж высокий показатель.

Читайте ранее в этом сюжете: Из России хотят уехать более 40% молодёжи

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