На Ямале проверяют чердаки многоэтажек после видео с руферами

Салехард, , 14:20 — REGNUM После публикаций в социальных сетях видео руферов, прыгающих на крыше одного из многоэтажных домов Салехарда, в столице ЯНАО управляющие компании обязали проверить доступ к чердакам. Был определён адрес дома, где экстремалы снимали свои похождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Салехарда.

Представители администрации города и департамента городского хозяйства 4 февраля 2019 года проверили управляющую компанию «Жилищный стандарт» по случаю выявления факта проникновения подростков на крышу дома по улице Чубынина, 12. Двери, ведущие на чердак этого пятиэтажного дома, были закрыты. И всё-таки техники сменили запор.

А другим управляющим компаниям напомнили, что согласно постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 п.3.3.5 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» входные двери или люки выхода на кровлю должны быть всегда закрыты на замок. Один комплект ключей необходимо хранить у дежурного диспетчера или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй — в одной из ближайших квартир верхнего этажа.

В связи с ЧП, все многоэтажные дома Салехарда в ближайшее время будут проверены на наличие запертых чердаков.