Номинированному на «Грэмми» рэперу 21 Savage грозит депортация из США

Атланта, США, , 14:23 — REGNUM В Атланте задержали рэпера 21 Savage (Шайа Бин Авраам-Джозеф) за незаконное пребывание на территории США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американскую Иммиграционную и таможенную полицию.

По информации ведомства, рэпер, будучи гражданином Великобритании, приехал в США в 2005 и должен был покинуть страну в 2006 году, но не сделал этого. Таким образом, уже 13 лет 21 Savage находится на территории США нелегально.

В полиции также сообщили, что в 2014 году музыканту предъявили обвинения в преступлении, связанном с оборотом наркотиков. Его адвокат Дина ЛаПолт утверждает, что защита пытается освободить 21 Savage хотя бы на то время, пока все «недоразумения» не будут разрешены. Сейчас ему грозит депортация. Вопрос об этом в ближайшее время рассмотрит суд.

Напомним, 21 Savage номинирован на две премии «Грэмми» за трэк Rockstar, выпущенный вместе с рэпером Post Malone — за лучшую запись года и за лучшее совместное выступление. Церемония вручения премии состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе.

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