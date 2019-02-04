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В Южной Корее увеличивается количество людей, живущих в одиночестве

Общество

Предполагается, что данный показатель достигнет 30%

В Южной Корее увеличивается количество людей, живущих в одиночестве
Peter Agripo
Кореец

Сеул, 4 февраля 2019, 14:08 — REGNUM  Предполагается, что количество людей, живущих в одиночестве, Южной Кореи достигнет 30%, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, по состоянию на 2017 году, в стране насчитывалось более 5,61 млн человек (28,6% от общего числа семей), которые живут одни.

Предполагается, что в 2019 году, данный показатель вырастет до 29,1%.

Известно, что количество людей, живущих в одиночестве, в 1990 году было всего 9%, однако к 2015 году количество «одиноких» семей увеличилось до 27,2%. Предполагается, что к 2035 году данный показатель достигнет 35%.

Согласно статистическим данным, в период с 2000 по 2035 год количество людей, проживающих в одиночестве растет в среднем на 3,5% в год. Предполагается, что количество семей, состоящих из двух человек и трех человек будет, напротив, сокращаться на 2,9% и 1% соответственно.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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