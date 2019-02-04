«Стягивают расстояния»: для чего существуют соцсети

Москва, , 14:01 — REGNUM Любые средства массовой коммуникации влияют на социальность человека. Появление газет в свое время, а позднее и радио меняли распорядок жизни и восприятие информации, и, конечно же, самооценку людей. Еще в конце 1980-х французский социолог Ж. Липовецки в своих эссе показал нарциссизм современного человека. Действительно, еще 40−50 лет назад культуру селфи никто бы не понял. Это бы считалось аномалией, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Однако все это не означает, что нужно отказываться от соцсетей, маркировать их как «травмирующие психику человека». Их ограничители нужно учитывать, однако плюсов от их использования также много. Мы живем в эпоху, когда многообразия форм внутриличностной в том числе и интимной жизни перестает считаться патологией», — пояснил эксперт.

По его словам, «мы живем в эпоху индивидуализма, когда людям из одной локации все сложнее найти себе подобных по ценностям и интересам. Для этого существуют соцсети, которые позволяют «стягивать расстояния». Ну, а концентрация на себе — это та перспектива взгляда, которую формируют соцсети.

«Однако размышления и рефлексия по этому поводу личности позволяет нейтрализовать выявленный исследователями негатив (а точнее даже не негатив, а особенности, которые могут оказать негативное влияние на личность человека и помешать конструктивному общению с другими членами общества). Поэтому такие исследования я считаю полезными в плане накопления опыта. Опыта общения между людьми в информационном обществе», — считает Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут считает, что долгое нахождение в социальных сетях может привести к депрессии, фрустрации и формированию неправильной самооценки в реальном мире.

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