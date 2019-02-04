В Челябинске бизнесмен обвинён в мошенничестве с НДС

Челябинск, , 13:58 — REGNUM В Челябинске директор двух фирм предстанет перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве. Бюджет Российской Федерации потерял более 13 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Гражданин являлся директором ООО «Рос-Групп» и ООО"РосЭкспорт». По версии следствия, в 2011—2012 годах он сдавал в налоговый орган документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, при этом реально эта деятельность не велась. Таким образом, как считает следствие, он незаконно возмещал из федерального бюджета налог на добавленную стоимость, который на самом деле не был оплачен.

Как считают обвинители, размер ущерба бюджету страны превысил 13 млн рублей. Дело будет рассматривать Металлургический суд Челябинска. Примечательно, что до суда обвиняемый добровольно возместил деньги, но всего 77 тыс. рублей.