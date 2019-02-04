Названа вероятная причина смерти рэпера Децла

Москва, , 13:53 — REGNUM Точную причину смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под творческим псевдонимом Децл, установят эксперты Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртии. Пока же в качестве предварительной версии названа острая сердечная недостаточность.

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Отец Децла о смерти сына: «Ничего не понятно»

«Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет», — приводит агентство ФАН слова источника.

Также врачи исключили инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Ещё одна вероятная причина — влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Ранее концертный директор рэпера Павел Беленец опроверг версию о причине смерти музыканта из-за передозировки наркотиков. По его словам, музыкант уже несколько лет придерживается здорового образа жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, рэпер Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в возрасте 35 лет в ночь со 2 на 3 февраля. Это произошло после вечеринки в ижевском кафе Posh Lounge, где исполнитель выступал на частной вечеринке. По факту смерти музыканта следственное управление СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку. Назначено судебно-медицинское исследование.

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