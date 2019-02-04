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КС запретил взыскивать алименты с компенсаций за использование личного авто

Общество

В суд обратился житель Красноярского края

КС запретил взыскивать алименты с компенсаций за использование личного авто
Дарья Драй © ИА REGNUM
Конституционный суд РФ

Санкт-Петербург, 4 февраля 2019, 14:08 — REGNUM  Конституционный Суд Российской Федерации своим решением признал неконституционным подпункт «п» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Этот перечень утвержден постановлением правительства РФ от 18 июля 1996 года № 841.

Подпункт признан незаконным в той мере, в какой он допускает удержание алиментов на несовершеннолетних детей с выплачиваемых работодателем работнику компенсаций за использование, износ (амортизацию) личного транспорта работника и сумм возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта с согласия или ведома работодателя и в его интересах.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Геннадия Белоскова из Красноярского края. ЗАО «Централизованный региональный технический сервис», где работает заявитель, удерживало алименты не только с заработной платы, но и с компенсационных выплат, предоставляемых Белоскову за использование в трудовой деятельности его личного автомобиля. Заявитель, считая такие действия работодателя незаконными, обратился в суд. Однако суды общей юрисдикции, вплоть до Верховного суда РФ, отказали Белоскову в удовлетворении его исков.

КС РФ, рассмотрев жалобу гражданина на неконституционность упомянутого выше подпункта из постановления правительства, решил, что нормативное положение, предусматривающее необходимость удержания алиментов с выплат, не входящих в состав средств, образующих реальный доход работник, то есть — не влекущих для него экономической выгоды, фактически допускает ущемление имущественных прав алиментообязанных лиц, нарушает баланс конституционно значимых ценностей и принцип равенства работников перед законом.

«Правоприменительные решения, вынесенные в отношении гражданина Белоскова Геннадия Ананьевича на основании подпункта «п» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в той мере, в какой он признан настоящим Постановлением не соответствующим Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке», — говорится в опубликованном 4 февраля постановлении КС РФ.

«Правительству Российской Федерации надлежит — исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, — внести в Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, необходимые изменения», — отметили В Конституционном суде.

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