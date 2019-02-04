Похороны рэпера Децла состоятся 6 февраля в Москве

Москва, , 13:52 — REGNUM Похороны российского рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, пройдут 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, об этом сообщила его мать Ирина Толмацкая.

По ее словам, церемония прощания с исполнителем состоится 6 февраля в 11:00 мск в Центральной клинической больнице управления делами президента России, передает агентство новостей «Москва».

Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в Ижевске после своего концерта. После выступления он пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. По факту смерти исполнителя проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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