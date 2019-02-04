В Калуге отмечены новые случаи заболевания гонконгским гриппом

Калуга, , 13:52 — REGNUM В Калуге с 28 января по 3 февраля было зарегистрирован 24 случая гриппа и 4031 случай острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Как сообщили 4 января корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, сезонное увеличение числа заболевших отмечено в Калуге у детей 3−6 лет и школьников (темп прироста 9 и 12%), а также у взрослых (12%). Эпидемический порог среди детей до двух лет превышен на 14%, а у детей 3−6 лет — на 10%.

Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии был исследован биоматериал, взятый у 45 больных. В пяти случаях была обнаружена РНК гриппа типа H3N2 — так называемого «гонконгского». Этот вирус характеризуется быстрым процессом размножения в организме. Вирус гриппа H3N2 считается опасным в первую очередь для грудных детей и пожилых людей. Гонконгский грипп может спровоцировать пневмонию, бронхит, менингит, отит и ряд других болезней.

В других случаях обнаружена РНК вируса гриппа типа А1 (H1N1−2009pdm), а в 10 пробах обнаружена РНК прочих вирусов ОРВИ.

Всего в Калужской области за минувшую неделю было зафиксировано 24 случая гриппа и 7061 случай ОРВИ. Число зарегистрированных случаев увеличилась на 10,8% (дети 3−6 лет — 11%, школьники — 17%, взрослые — 13%). Показатель заболеваемости соответствует средним многолетним значениям. Превышения эпидемических порогов не наблюдается ни в одной из возрастных групп.

В муниципальных районах и Обнинске заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует средним многолетним значениям. Незначительное превышение эпидемических порогов отмечено в Барятинском, Думиничском и Жиздринском муниципальных районах.

Госпитализированы были 99 человек. Из-за высокого числа отсутствующих на занятиях учащихся (25−47%) учебно-воспитательный процесс приостановлен в 28 классах средней школы №12 города Калуги, а в одной школе Козельского района занятия были приостановлены полностью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области появились первые заболевшие гонконгским гриппом