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90% населения Южной Кореи пользуются мобильным телефоном

Общество

Данный показатель вырос на 2,3%

90% населения Южной Кореи пользуются мобильным телефоном
rawpixel
Смартфоны

Сеул, 4 февраля 2019, 13:47 — REGNUM  90% населения Южной Кореи владеют и пользуется мобильными телефонами, сообщает YTN.

Представители Комиссии по коммуникациям Korea Communications Commission провели опрос на тему владения мобильным телефоном, в котором приняло участие более 7234 человек в возрасте от 13 лет. Согласно данному опросу, 89,4% респондентов обладают сотовым телефоном. По сравнению с 2017 годом, данный показатель вырос на 2,3%.

Согласно данным предыдущих статистик, в 2012 году смартфонами пользовалось лишь 57,5%, однако уже в 2013 году показатель вырос до 68,8%, в 2014 году — 77%, в 2015 году — 78,8%, в 2016 году — 83,3%.

Кроме того, 80,3% пожилых людей также пользуются мобильным телефоном.

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