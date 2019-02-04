Число иностранцев в тюрьмах ФРГ достигло рекорда — СМИ

Берлин, , 13:46 — REGNUM Число иностранных заключенных в тюрьмах Германии достигло рекордных отметок. Об этом пишет газета Rheinische Post со ссылкой на опрос министров юстиции всех 16 федеральных земель ФРГ.

В Берлине число иностранных заключенных превышает половину и составляет 51%. В Гамбурге и Саксонии сегодня их 61%. В Северном Рейне-Вестфалии с 2015 года их число увеличилось с 33% до 36%. В 2012 году в Баварии число иностранцев среди заключенных составляло 31%, сегодня уже 45%. В Баден-Вюртемберге — 48%, в Шлезвиг-Гольштейне — 34%. Один из наименьших показателей зафиксирован в земле Саар — 27%. Особое внимание уделяется заключенным с исламистским прошлым.

«Число заключенных, вызвавших подозрения из-за своих исламистских настроений, резко возросло за последние два года», — сообщил министр юстиции Баден-Вюртемберга Гидо Вольф.

До 2016 года в Штутгарте их было всего несколько, в течение 2017 года число исламистов колебалось между 20 и 30, а теперь их насчитывается 45.

В Северном Рейне-Вестфалии среди 5683 заключенных без немецкого гражданства 32 человека осуждены за членство в террористических организациях. Еще трое оказались за решеткой за подготовку серьезного антигосударственного акта насилия.

Чаще всего в немецких тюрьмах отбывают наказание граждане Польши, Туниса, Ливии, Чехии и Грузии.