Правительство поддержало законопроект об автономной работе Рунета

Москва, , 13:53 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, но потребовало его доработать и устранить «неопределенности». Об этом говорится в официальном отзыве правительства, размещенном на сайте Госдумы.

Правительство отметило, что в законопроекте необходимо перечислить угрозы для «целостности, устойчивости и безопасности функционирования» Рунета. Также нужно определить, при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования. Правительство назвало «спорным» предложение наделить Роскомнадзор «регулирующей функцией», так как эти задачи должны выполняться определенным министерством или правительством.

Кроме того, в правительстве посчитали необходимым выделение бюджетных средств на реализацию документа, тогда как в его первоначальной редакции говорилось «об обеспечении на безвозмездной основе операторов связи».

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Напомним, 14 декабря 2018 года депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой внесли в Госдуму законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети. Законопроект одобрили Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, ФСО и Федеральная служба по экспортному и техническому контролю. Экспертный совет при правительстве РФ подверг критике текущую редакцию, указав на «неприемлемые коррупционные риски».

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