Стоимость хлеба в Джамбульской области Казахстана выросла на 7,7%

Тараз, Казахстан, , 13:43 — REGNUM Стоимость одной буханки формового хлеба в Джамбульской области Казахстана выросла на 5 тенге (86 копеек), до 70 тенге (12 рублей), сообщает 4 февраля издание BNews.

Низкая стоимость хлеба в регионе удерживалась за счет стабилизационного фонда: мука для пекарен отпускалась по 70 тенге за килограмм. Глава управления сельского хозяйства акимата (администрации) Джамбульской области Берик Ныгмашев отметил, что аким региона Аскар Мырзахметов позволил поднять цены на 5 тенге. Производители планировали поднять стоимость хлеба на 10 тенге (1,7 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля руководитель отдела предпринимательства Атырау Руслан Давлетов заявил, что оптовая цена на хлеб в городе поднимется с 55 до 60 тенге (9,4−10,3 рубля по курсу на 1 февраля) за буханку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Атырау оптовая стоимость хлеба вырастет на 9%