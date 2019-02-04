УФАС завело дело на волгоградский «Газпром» за рассылку «писем счастья»

Волгоград, , 13:26 — REGNUM В отношении ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» возбуждено дело о нарушении законодательства о защите конкуренции. Как сообщила пресс-служба УФАС по Волгоградской области, причиной стала рассылка писем с угрозой отключения газа.

Жители Волгограда и города Волжского пожаловались антимонопольщикам на электронные письма от ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Компания требовала от жильцов повлиять на соседей, которые не заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования. В противном случае получателям писем угрожали отключить газ.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ — «Злоупотребление доминирующим положением». По словам руководителя Волгоградского УФАС Романа Лучникова, ведомство предполагает, что в процессе рассмотрения дела могут появиться и другие ответчики, причастные к рассылке «писем счастья».