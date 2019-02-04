В Танзании пройдет суд по делу о коррупции в сельской администрации

Мтвара, Танзания, , 13:27 — REGNUM Восемь членов администрации были доставлены в суд провинции Масаси области Мтвара. Им было предъявлено обвинение в подделке документов, незаконной растрате государственных средств, выделенных на проект водоснабжения. Об этом сообщает газета Nipashe.

Обвиняемые — председатель деревни Липуту в провинции Масаси Мохаммед Идриса и исполнительный директор в деревне Мкалапа Хадиджа Мкалека. Также по делу проходят чиновники Мусса Исса, Асиа Омари, Хабибу Намбунга, Энтони Мропе, Шарифу Исса и Джафари Селемани.

По информации института по борьбе с коррупцией (Takukuru) в области Мтвара, подозреваемые растратили 10,09 миллиона танзанийских шиллингов (около 4,3 тысячи долларов США), выделенные на проект водоснабжения.