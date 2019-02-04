Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Танзании пройдет суд по делу о коррупции в сельской администрации

Общество

Подозреваемых обвиняют в незаконной растрате средств, выделенных на проект водоснабжения

Мтвара, Танзания, 4 февраля 2019, 13:27 — REGNUM  Восемь членов администрации были доставлены в суд провинции Масаси области Мтвара. Им было предъявлено обвинение в подделке документов, незаконной растрате государственных средств, выделенных на проект водоснабжения. Об этом сообщает газета Nipashe.

Обвиняемые — председатель деревни Липуту в провинции Масаси Мохаммед Идриса и исполнительный директор в деревне Мкалапа Хадиджа Мкалека. Также по делу проходят чиновники Мусса Исса, Асиа Омари, Хабибу Намбунга, Энтони Мропе, Шарифу Исса и Джафари Селемани.

По информации института по борьбе с коррупцией (Takukuru) в области Мтвара, подозреваемые растратили 10,09 миллиона танзанийских шиллингов (около 4,3 тысячи долларов США), выделенные на проект водоснабжения.

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Коррупция и борьба с ней
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