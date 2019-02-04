«Группу Дятлова» снова изучают из-за жалоб журналистов и родственников

Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM Возобновившийся интерес свердловской и даже генеральной прокуратуры к гибели «группы Дятлова» связан с обращением уральских журналистов, которые беспокоятся о родственниках погибших туристов. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры Андрей Курьяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Почему мы этим занялись? В прокуратуру области поступила жалоба от журналистов «Комсомольской правды» о праве родственников и друзей знать полную информацию о произошедшем. Это неоспоримо, они имеют это право и должны его реализовать», — сказал Курьяков.

Кроме того, государство косвенным образом имеет отношение к «группе Дятлова», и было бы неправильно отмалчиваться, считает представитель прокуратуры.

«Группу Дятлова» направила государственная или окологосударственная организация — туристический клуб Уральского политехнического института. Были согласованы маршруты, была выдана аммуниция. От лица государства необходимо совершенно очевидно ответить на вопрос, какова же причина этой трагедии? Уже было сказано, что нет состава преступления. А есть второй вопрос: что же стало причиной. Цель нашей проверки — ответить на этот вопрос!» — добавил начальник управления.

Напомним, тема гибели туристической группы под руководством студента Уральского политихнического института Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году внезапно вновь вошла в повестку 1 февраля 2019 года. В генпрокуратуре России заявили, что в произошедшем отсутствует криминальная составляющая. Будет проведены дополнительные экспертизы и даже выезд на «перевал Дятлова», чтобы установить окончательную версию трагедии.

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