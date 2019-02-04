Полиция Пакистана: употребление наркотиков неуклонно растёт

Исламабад, , 19:28 — REGNUM 3 февраля полиция столицы Пакистана Исламабада опубликовала доклад, согласно которому ситуация с наркоторговлей в городе ухудшается.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, за последние четыре года в столице было зарегистрировано 3500 дел о распространении наркотиков, причём ежегодно число дел только увеличивается. Несмотря на то, что правительство приняло масштабную программу по борьбе с наркоторговлей, ситуация не улучшилась. Тем не менее руководство столичной полиции в лице ее начальника Мухаммада Амира Зульфикара Хана настроено решительно и оптимистично.

Полицейские надеются «подавить» главные точки сбыта в районах Тарнол, Бхара Каху и Апбара. Также полиция, по словам Зульфикара Хана «имеет выход» на дилеров в университетах столицы, поэтому все сети возможно обезвредить.