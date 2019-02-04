В Хакасии больны раком более 10 тысяч человек

Абакан, , 13:11 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 1 января 2019 года на диспансерном учёте состоят 10 572 человека с онкозаболеваниями (общая численность населения Хакасии — 532,4 тыс. человек, прим. ИА REGNUM ). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в республиканском правительстве.

В 2017 году в регионе выявили 1904 жителя со злокачественными новообразованиями, в 2018 году — 1972.

По данным республиканского министерства здравоохранения, плановую медпомощь жители Хакасии получают в 15 учреждениях здравоохранения. Кроме того, в республике работают шесть первичных онкологических кабинетов (в городах Абакан, Абаза, Черногорск, в селе Шира).

Власти Хакасии уточняют, что на лечение всех онкологических пациентов в 2018 году республике выделили 426 миллионов рублей, в 2019 году сумма выросла вдвое.

Специализированную онкологическую помощь населению Хакасии оказывают в Республиканском клиническом онкологическом диспансере, в Абаканской межрайонной клинической больнице и республиканской клинической больнице им. Ремишевской. Также в Хакасии планируют построить радиологический корпус. На эти цели в федеральном бюджете заложено 1 миллиард 309 миллионов рублей. Софинансирование из регионального бюджета — 1%. К строительству планируют приступить в середине 2019 года. Также в Хакасии будут строить современный хирургический корпус на 120 коек.

Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено 500 млн рублей на приобретение оборудования в республиканский клинический онкологический диспансер (2019−2024 годы). В региональном бюджете заложено 260 миллионов рублей на организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи в Абакане, Саяногорске, Черногорске.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году диагностировано 617 тыс. случаев заболеваемости раком. В целом на сегодня в РФ на учёте с онкозаболеваниями состоят 3,63 млн человек.

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Напомним, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.