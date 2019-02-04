«Дэдпул 2» стал самым кассовым фильмом киновселенной «Людей Икс»

Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Мировые сборы «Дэдпула 2» составили $784 млн. Такой результат позволил фильму стать самой кассовой картиной в киновселенной «Людей Икс», сообщает Hollywood Reporter.

Этого результата фильм смог добиться благодаря премьере в Китае — там он собрал порядка $40 млн. Примечательно, что первую часть «Дэдпула» в Китае не показывали вовсе, а вторую — в версии с рейтингом PG-13 под названием «Жил был Дэдпул». Таким образом, картина теперь считается самым кассовым фильмом вселенной «Людей Икс» (до этого им была первый фильм о Дэдпуле, он собрала $783 млн).

Напомним, что «Дэдпул 2» — это супергеройский фильм, основанный на комиксах Роба Лайфилда. В центре сюжета оказывается бывший наёмник Уэйд Уилсон, получивший сверхъестественные способности в ходе медицинского эксперимента. Главный герой берёт себе псевдоним Дэдпул и использует свою возможность к сверхбыстрой регенерации для борьбы с преступниками. Во второй части фильма Уилсон присоединяется к Людям Икс, чтобы спасти подростка, обладающего пирокинетическими способностями.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Алита: боевой ангел» получил первые оценки на Rotten Tomatoes