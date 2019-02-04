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Авиакомпания из Казахстана планирует запустить авиарейсы в Монголию

Общество

Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям

Астана, 4 февраля 2019, 13:11 — REGNUM  Казахстанская авиакомпания SCAT планирует запустить в июне 2019 года авиасообщение между городами Астана — Улан-Батор, сообщает 4 февраля издание BNews.

Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 20 минут. В компании считают, что открытие нового рейса будет способствовать развитию туризма и бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству республики помочь авиакомпаниям страны организовать авиарейсы в города Японии и США.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил организовать пассажирские авиаперевозки в США и Японию

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