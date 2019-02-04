Дизайнеры из Индонезии примут участие в неделе моды в Лондоне

Лондон, , 13:08 — REGNUM Четыре ведущих индонезийских бренда представят свои коллекции на неделе моды в Лондоне 16 февраля 2019 года, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что четыре известных индонезийских бренда, такие как Jewel of Sriwijaya Kingdom, PVRA, Prasojobyrani, а также bateeq представят в Лондоне свои коллекции осень/зима 2019 года.

Сообщается также, что индонезийские дизайнеры готовы продемонстрировать различные работы с традиционными индонезийскими принтами, обрамленными в современный стиль и дизайн.

Посол Индонезии в Великобритании и Ирландии Ризал Сукма заявил, что в последние несколько лет посольство Индонезии в Лондоне в сотрудничестве с британскими партнерами активно продвигало креативную экономику и моду Индонезии.

Напомним, Лондонская неделя моды пройдет с 15 по 19 февраля 2019 года.