В Петербурге посчитали ущерб от коррупции

Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Установленный правоохранительными структурами материальный ущерб от совершения преступлений коррупционной направленности в Северной столице составил в 2018 году более 790 млн рублей. Об этом сообщила 4 февраля прокуратура Санкт-Петербурга.

Всего в минувшем году в городе было зарегистрировано 545 таких преступлений, что на 62 случая больше, чем в 2017 году. Количество выявленных фактов взяточничества составило 248, это на 36 случаев больше, чем годом ранее.

Уголовные дела о взятках были возбуждены, в том числе, в отношении 56 госслужащих федеральных и региональных органов государственной власти, а также в отношении 21 сотрудника государственных учреждений и унитарных предприятий.

За 2018 год 255 дел о коррупции направлено в суд (на 42 больше показателя 2017 года), а число лиц, которым предъявлено обвинение в их совершении, составило 303 человека (увеличение на 60 человек к уровню 2017 года).

«По результатам рассмотрения уголовных дел осуждено 334 (+54) лица, в том числе 32 сотрудника органов внутренних дел, 29 должностных лиц органов исполнительной власти», — отчитались в надзорном ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, еще до направления дел в суд удалось возместить свыше 118 миллионов рублей, похищенных коррупционерами.

Кроме того, к административной ответственности за нарушения коррупционного характера было привлечено 125 лиц, 250 лиц понесли дисциплинарную ответственность по службе, из них девять человек уволены в связи с утратой доверия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в целом экономическая преступность в Санкт-Петербурге в 2018 году выросла на 9,1%.