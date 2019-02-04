«Молодёжь стремится опробовать на зуб «загнивающий Запад"»: мнение

Югорск, Югра, , 13:08 — REGNUM Показатель оттока населения превысил психологическую отметку, считает депутат думы Югорска Антон Пантин. Опрос «Левада-Центра» парламентарий считает объективным. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Молодые люди стремятся уехать туда, где, по их мнению, будет лучше. Хотя история и опыт иммигрантов из России показывает, что нас никто за рубежом не ждёт с распахнутыми объятиями, юным всё-таки хочется «попробовать на зуб» на собственном опыте, как всё плохо на «загнивающем Западе», — поясняет стремление молодых за границу югорский парламентарий.

Депутат из Югры полагает, что в другие страны молодых людей манит не только охота к перемене мест, свойственная возрасту, но и отсутствие перспектив самореализации в родных пенатах.

«Некоторые считают, что на Западе комфортнее и безопаснее, путая туризм с эмиграцией. Из Югорска, как, в принципе, и из других северных городов, молодежь действительно уезжает. В каком количестве, подсчитать сложно, но в социальных сетях очень часто публикуется информация о том, что тот или иной человек прощается с друзьями и знакомыми. Как минимум — молодёжь уезжает в крупные города России, так как в миллионниках цивилизация налажена — есть престижные вузы, театры, музеи, развлекательная инфраструктура. Как максимум — всё-таки уезжают в другие страны. Кстати, обучение в США и Англии — не редкость среди молодых жителей ХМАО. Потому что диплом иностранного вуза котируется больше среди работодателей и нужен как пыль в глаза», — заметил Антон Пантин.

Примечательно, что в ближайшее время, по словам югорского парламентария, его знакомые собираются уехать на постоянное место жительство в Турцию. Другие живут на две страны — в Болгарии и России. Немало югорчан стремятся пожить в Таиланде и в других экзотических тёплых краях.

Напомним, согласно опросу «Левада-Центра», больше всего желающих (41%) уехать из России за границу на постоянное место жительства среди молодых людей в возрасте 18−24 года. Меньше всего хотят покинуть Родину люди в возрасте более 55 лет — 5% граждан. В целом число желающих эмигрировать из РФ в последнее время не меняется и составляет 17% всех опрошенных.

Читайте ранее в этом сюжете: Из России хотят уехать более 40% молодёжи