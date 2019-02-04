Избрание мэра, санкции Хабибу, пожар в торговых центрах: Дагестан за неделю

Зиявутдин Гаджиахмедов, , 15:23 — REGNUM

Кто будет вести Махачкалу к светлому будущему ближайшие пять лет, кто и зачем оставил детей без летнего отдыха и как наказали дагестанского «Орла» за ставший знаменитым прыжок из бойцовского октагона? Об этом и не только в обзоре главных событий в жизни Республики Дагестан за неделю с 28 января по 3 февраля от ИА REGNUM.

Новый мэр столицы

Главным событием в жизни Дагестана на прошедшей неделе стало избрание нового мэра города Махачкалы. Должность стала вакантной, после того как бывший градоначальник Муса Мусаев был приговорён к тюремному сроку за превышение должностных полномочий при распределении муниципальных земельных участков.

В период с 27 декабря по 16 января заявки на участие в конкурсе на пост нового главы города подали 40 человек. По итогам трёх этапов — проверки документов, представления программы развития города и собеседования — конкурсной комиссией были отобраны три финалиста. Ими стали первый заместитель мэра Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов, председатель собрания Кировского района города Эльмира Абиева и глава управы Басманного округа Москвы Салман Дадаев. Последний, надо сказать, считался очевидным фаворитом благодаря поддержке главы Дагестана Владимира Васильева и местного отделения партии «Единая Россия».

Все трое кандидатов комиссией были выдвинуты на рассмотрение городского собрания. Однако Ибрагимов в последний момент снял свою кандидатуру в пользу Дадаева. Из 45 депутатов на сессии присутствовали 42. Их голоса распределились следующим образом: 39 за московского чиновника, три — за Абиеву. Таким образом, Салман Дадаев утверждён мэром города Махачкалы на ближайшие пять лет.

Вечером того же дня, 31 февраля, с новым мэром встретился глава Дагестана Владимир Васильев. В первую очередь, как передаёт пресс-служба главы, руководитель региона отметил необходимость поддержания чистоты в городе, улучшения его архитектурного облика, а также создания новых общественных пространств и благоприятных условий для горожан и гостей региона.

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Собрали налоги, сэкономили деньги

В Дагестане продолжают подводить итоги 2018 года, в том числе в части экономических показателей. Так, была отмечена положительная динамика в объёме собранных налогов. Согласно докладу первого заместителя председателя правительств республики Гаджимагомеда Гусейнова, объём доходов в местные бюджеты составил 9,9 млрд рублей. Темпы роста по сравнению с 2017 годом составили 118,4%, превышение поступлений равняется 1,5 млрд рублей. Можно отметить определённую эффективность развёрнутой в регионе работы по выведению бизнеса из теневого сектора экономики.

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В последний день января состоялось заседание правительства Дагестана, на котором был затронут вопрос проведения государственных закупок. По итогам в 2018 года в регионе удалось сэкономить более 795 млн рублей бюджетных средств. Как рассказал и. о. председателя комитета по госзакупкам республики Джафар Гаджибеков, показатель 2017 года, равнявшийся 548 млн рублей, был улучшен на 45%.

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Санкции Хабибу

Поставлена точка в вопросе назначения наказания бойцам, устроившим потасовку на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Тогда, напомним, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором, атлет из Дагестана Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из октагона в зал и предпринял попытку напасть на спарринг-партнёра и тренера оппонента — американца Диллона Дэниса. Последний якобы выкрикивал во время поединка оскорбления в сторону Нурмагомедова на национальной и религиозной почве. В это же время в клетку, где Макрегор приходил в себя после поражения, прорвались члены команды дагестанского бойца — его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов и Зубайру Тухугов — и устроили драку с ирландцем.

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Однако срок отстранения от боёв может быть сокращён до шести месяцев, если атлет снимется в социальном ролике против насилия и хулиганства. Ирландец получил более мягкое наказание, а именно — полгода дисквалификации и 50 тысяч долларов штрафа. Учитывая, что отсчёт срока ведётся с 6 октября, оба бойца уже в апреле теоретически смогут выйти в октагон.

Однако позже Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не будет участвовать в турнирах UFC до тех пор, пока такой же возможности не будут иметь Абубакар Нурмагомедов и Зубайру Тухугов, которых отстранили на год. По словам чемпиона, он не сможет смотреть в глаза «братьям», если выйдет драться до того, как истечёт их срок дисквалификации, ведь их, как он считает, наказали из-за него. Таким образом, если брату и товарищу Хабиба Нурмагомедова не сократят срок отстранения от боёв, то увидим чемпиона в октагоне не раньше октября.

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Должностные аферы

Среди уголовных дел на прошедшей неделе в Дагестане можно выделить два, так или иначе связанных с детьми. В мошенничестве в особо крупном размере и хищении более 12 млн рублей уличили главного врача и главного бухгалтера Республиканской детской стоматологической поликлиники. По версии обвинения, в период с 2015 по 2017 год подозреваемые незаконно выплачивали сотрудникам медучреждения завышенную заработную плату. В дальнейшем по указанию главврача бухгалтер добивался от работников возврата необоснованно перечисленных им на карты денег. Полученные средства фигуранты дела присваивали себе.

Надо отметить, что в республике не первый раз вскрывают подобную мошенническую схему. Аналогичный эпизод имеется и в громком уголовном деле бывшего главного врача центральной городской больницы №1 Махачкалы, который ныне находится в СИЗО.

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Под уголовной статьей на минувшей неделе оказался и директор детского оздоровительного лагеря «Горная речка» Буйнакского района Дагестана. Летом 2016 года он заключил госконтракт с министерством труда и социального развития республики. По документу лагерь обязался поставить ведомству 150 путевок для детей, находившихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость каждой из них оценивалась в 11,5 тыс. рублей, а общая сумма контракта составила более 1,7 млн рублей.

Однако, как установило следствие, дети указанной категории в лагере тем летом не отдыхали. Руководитель предоставил в министерство документы с заведомо ложными сведениями. Благодаря служебному подлогу вместе с некоторыми должностными лицами ведомства подозреваемый похитил 850 тысяч рублей, то есть половину полученных по контракту денег.

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Крупный пожар в Кизляре

Утром 1 февраля в городе Кизляре загорелся трёхэтажный торговый центр «Планета люкс». Огонь стремительно охватил всё здание и из-за плотности застройки перекинулся на соседний трёхэтажный торговый центр «Союз».

Полностью пожар удалось ликвидировать лишь к 12:00. Его общая площадь, как сообщают в МЧС республики, составила порядка 1,5 тыс. кв. м. Центр «Планта люкс» выгорел полностью и, как считают в мэрии города, уже не подлежит восстановлению. В «Союзе», так как пожар двигался сверху, первый этаж практически не пострадал, уцелел и находившийся в нём товар. Повреждёнными также оказались несколько расположенных рядом с торговыми центрами магазинов.

В результате происшествия никто не пострадал, так как в момент пожара в зданиях никого не было. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка.

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Смотр народных театров

В Дагестане состоялся смотр народных театров и детских образцовых драматических коллективов. В мероприятии, которое проходило в рамках Года театра, приняли участие более 30 коллективов республики из 18 районов, а также городов Кизляра и Избербаша. В течение двух дней, 29 и 30 января, участники выступили с обрядовыми постановками, в которых раскрыли тему обычаев, традиций и самобытности народов Дагестана.

Выступления коллективов оценивало профессиональное жюри в составе заслуженных деятелей искусств Дагестана и России и работников культуры. По его решению определились коллективы, которые подтвердили или получили звание народных. Лучшие участники смотра выступят в республиканском театральном капустнике «Тебе, театр, посвящается!», который состоится 26 марта в городе Избербаше.

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