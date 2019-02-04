Тела «группы Дятлова» могут эксгумировать, а одежду проверят на радиацию

Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Тела участников погибшей в 1959 году туристической «группы Дятлова» могут эксгумировать в рамках окончательного ответа на вопрос, что же случилось с туристами. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры Андрей Курьяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя прокуратуры, решение об эксгумации будут решать по ходу медицинской экспертизы:

«Если экспертам необходима для ответов на наши вопросы эксгумация, будем работать с родственниками «группы Дятлова». Если это не потребуется, то мы не будем ставить этот вопрос», — заявил Курьяков.

Кроме медицинской экспертизы, будет проведена повторная экспертиза «по радиации». Эксперты-радиологи должны будут разобраться, было ли радиактивное заражение членов группы. По итогам первой радиологической экспертизы было установлено, что на одежде туристов имелись следы бета-излучения, сообщил представитель прокуратуры.

Напомним, 4 февраля 2019 года в Екатеринбурге представили 400-страничный оригинал дела о гибели «группы Дятлова». Прокуратура Свердловской области хочет окончательно понять, что же произошло с туристами под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова в феврале 1959 года.

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