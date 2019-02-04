1200 т незаконно вывезенных отходов возвращены обратно в Южную Корею

Сеул, , 12:56 — REGNUM 1200 тонн отходов, которые были вывезены незаконно на Филиппины, возвращены в Южную Корею, сообщает YTN.

3 февраля в 6:30 по местному времени грузовой корабль с 51 контейнером на борту прибыл в порт Пхентхек, провинция Кёнгидо. Однако на территории Филиппин еще остается около 5100 тонн отходов и правительства двух стран ведут переговоры о сроках транспортировки оставшейся части.

Согласно новостному источнику, Министерство окружающей среди планирует открыть контейнеры, чтобы проверить тип и состояние отходов, после праздников.

Как сообщили представители экологической организации: «В 2015 году, Южная Корея расходовала около 6,72 млн тонн пластмасс в год, в среднем 132 кг на одного человека».

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