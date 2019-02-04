Социолог: молодёжь всё реже стремится уехать из России

Оренбург, , 13:12 — REGNUM Значительно меньше молодёжи готово сейчас уехать из России, и это результат санкций и изменения отношения к россиянам в других странах, а также снижение доходов населения. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова, комментируя итоги соцопроса проведённого «Левада-центром».

"Думаю, в ближайшее время тенденции увеличения оттока молодёжи за рубеж не будет. Тут ещё накладывается ситуация, связанная с общим снижением доходов семей. Это откладывает отпечаток на позицию молодёжи, которая понимает, что без поддержки семьи будет трудно. Кто не имеет поддержки, тот понимает, что при отсутствии финансовой возможности и только при одном желании уезжать нерационально», — сказала Шешукова.

Она отметила, что в 2013 и 2018 годах в Оренбуржье проводился опрос студентов, которым задавали вопрос о планах отъезда за границу или в другой регион. Число молодых людей, готовых покинуть малую родину, уменьшилось.

«Пока у нас страшной ситуации с утечкой мозгов нет, хотя лучшие уезжают из региона — это однозначно. ЕГЭ этому очень способствует. С точки зрения, социальной справедливости, это нормально. С точки зрения, интересов области — это очень плохо, но деваться некуда. Мы же не можем людям запретить уезжать, потому что они стобалльники, отличники и прекрасно могут работать и учиться в МГУ и даже за границей. Да ради Бога! А для области это очень грустно, поэтому выход только один — развивать собственную экономику и привлекательность региона для молодёжи», — резюмировала руководитель социологического центра «Общественное мнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным соцопроса, проведённого «Левада-центром», число желающих эмигрировать из России в последнее время не меняется и составляет 17% всех опрошенных. Доля молодёжи (18−24 года) в общей структуре желающих покинуть Родину — 41%.

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