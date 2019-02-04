В Японии о новой эре будет объявлено только после интронизации императора

Токио, , 14:44 — REGNUM До вступления наследного принца Нарухито на престол 1 мая, название новой эры не будет объявлено. Лишь за день до этого об этом узнают уходящий император Акихито и будущий император Нарухито. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в Японии существует собственное летоисчисление, которое обозначается периодом правления каждого императора. Эра правления начинается с момента интронизации, и длится до окончания правления: нынешняя эра началась 8 января 1989 года и закончится 30 апреля 2019 года, за день до того, как на престол вступит новый император. У каждой эры есть название или «девиз правления». Девиз правления нынешнего императора Акихито — «хэйсэй», что в переводе с японского означает «установление мира».

Девиз определяется правительством, которое выносит соответствующее постановление. Правительство официально назначит новую эру ровно за месяц до восхождения наследного принца на престол. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ настоял на том, чтобы народ узнал о девизе уже после интронизации.