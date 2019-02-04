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Прокуратура проведет повторную экспертизу одежды группы Дятлова

Общество

Будет проведена повторная экспертиза с помощью современной техники

Екатеринбург, 4 февраля 2019, 12:49 — REGNUM  Сотрудники прокуратуры проведут повторную экспертизу по факту обнаружения радиоактивных веществ на одежде погибших в 1959 году туристов из группы Игоря Дятлова, об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

«Планируется назначение повторной специальной экспертизы, связанной с радиоактивным заражением», — цитирует РИА Новости Курьякова.

По его словам, согласно выводам экспертизы по радиации, которая есть в уголовном деле, на одежде погибших были обнаружены следы «бета-излучения, которые были каким-то образом нанесены». В связи с этим будет проведена повторная экспертиза с помощью современной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2019 года в Екатеринбурге представили 400-страничный оригинал уголовного дела о смерти туристической группы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического институтаИгоря Дятлова. Дело долгое время было засекреченным. Установлено, что «группа Дятлова» погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года.

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