Понедельник, 4 Февраля 2019 года
16:43:43 МСК

В Японии реклама казино будет направлена исключительно на иностранцев

Общество

Реклама будет размещаться в таких местах, как международные аэропорты

Токио, 4 февраля 2019, 16:43 — REGNUM  Правительство Японии опубликовало положение об интегрированных курортах, в которых будут находится казино. Правительство верит, что создание игровых курортов поможет стимулировать экономику и уже многие мировые операторы в сфере азартных игр готовы вложить деньги. Однако, реклама курортов будет направлена исключительно на иностранцев.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», в Японии реклама таких зон строго запрещена. Однако в новом постановлении разрешено рекламировать зоны азарта в местах скопления иностранцев: в международных аэропортах, на пунктах иммиграционного контроля, в международных конференц-залах и так далее. Правительство таким образом пытается ограничить своих граждан от азартных игр.

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Зарубежная хроника
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