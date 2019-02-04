В Японии реклама казино будет направлена исключительно на иностранцев

Токио, , 16:43 — REGNUM Правительство Японии опубликовало положение об интегрированных курортах, в которых будут находится казино. Правительство верит, что создание игровых курортов поможет стимулировать экономику и уже многие мировые операторы в сфере азартных игр готовы вложить деньги. Однако, реклама курортов будет направлена исключительно на иностранцев.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», в Японии реклама таких зон строго запрещена. Однако в новом постановлении разрешено рекламировать зоны азарта в местах скопления иностранцев: в международных аэропортах, на пунктах иммиграционного контроля, в международных конференц-залах и так далее. Правительство таким образом пытается ограничить своих граждан от азартных игр.