В Крыму запускают выдачу биометрических паспортов

Симферополь, , 12:44 — REGNUM Крымские многофункциональные центры готовы выдавать биометрические паспорта, необходимое оборудование уже купили. Об этом четвёртого февраля на совещании сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.

«Помещения к оказанию этой услуги подготовлены в Симферополе, Ялте, Евпатории и Керчи. Специальные комплексы для обработки заявлений и оформления документов уже закуплены, сейчас идёт их настраивают сотрудники УВМ МВД», — отметил министр.

Всего в Крыму, по его словам, работает 26 МФЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы предложил упростить регистрацию по месту пребывания граждан, не имеющих места жительства.

«Мы предлагаем внести изменения в законодательство в части разработки механизма, упрощающего процедуру подтверждения факта проживания, путём предоставления возможности временной регистрации лиц, не имеющих места жительства, по юридическим адресам учреждений соцобслуживания, не предоставляющих услуги в стационарной форме», — заявлял депутат Андрей Козенко.

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