В Бангладеш будет создан особый орган для проверки продуктов питания

Дакка, , 19:36 — REGNUM Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед объявила о формировании в Бангладеш особого органа, который будет проверять еду на предмет фальсификации и безопасности ее потребления. Как сообщает информационное агентство «Протхом Ало», соответствующее заявление она сделала во время Дня безопасной еды в Дакке.

По мнению премьер-министра данное ведомство крайне необходимо для страны. Предполагается, что оно будет подотчетно Сельскохозяйственной организации Дакки. В его ведении будет централизованный контроль за производимыми в стране продуктами питания, его филиалы будут созданы в крупных городах.

Напомним, что Бангладеш является плотно населенной страной, где остро стоит проблема продовольственной безопасности. Преступления, связанные с некачественными продуктами питания, происходят достаточно часто.