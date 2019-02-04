Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Бангладеш будет создан особый орган для проверки продуктов питания

Общество

Новое ведомство будет проверять продукты питания на предмет безопасности их потребления

Дакка, 4 февраля 2019, 19:36 — REGNUM  Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед объявила о формировании в Бангладеш особого органа, который будет проверять еду на предмет фальсификации и безопасности ее потребления. Как сообщает информационное агентство «Протхом Ало», соответствующее заявление она сделала во время Дня безопасной еды в Дакке.

По мнению премьер-министра данное ведомство крайне необходимо для страны. Предполагается, что оно будет подотчетно Сельскохозяйственной организации Дакки. В его ведении будет централизованный контроль за производимыми в стране продуктами питания, его филиалы будут созданы в крупных городах.

Напомним, что Бангладеш является плотно населенной страной, где остро стоит проблема продовольственной безопасности. Преступления, связанные с некачественными продуктами питания, происходят достаточно часто.

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Зарубежная хроника
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