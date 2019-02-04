Судьба многоэтажки в Магнитогорске: губернатор подтвердил слова Мутко

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:37 — REGNUM Жителей пострадавшей в Магнитогорске многоэтажки на проспекте Карла Маркса не будут переселять принудительно. Об этом 1 февраля заявил вице-премьер Виталий Мутко, а 4 февраля с аналогичным заявлением выступил и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Президент страны поставил задачу: переселить жителей из пострадавшего в результате взрыва газа дома в Магнитогорске. Я понимаю людей, которые не хотят оттуда уезжать. Если дом будет признан безопасным для проживания после экспертизы, то все, кто захотят в нем остаться, — останутся. Это ключевой момент», — подчеркнул губернатор.

Сейчас главное — дождаться результатов экспертизы. И только после неё можно будет говорить о том, пригоден дом для проживания или нет.

Напомним, 16 января поручение расселить дом Мутко и Дубровскому дал Владимир Путин. Этого добивались некоторые жильцы. После соответствующего поручения активизировались те, кто не хочет переезда. Им нравился район — самый центр города, где всё необходимое находится близко.

Позднее активисты провели опрос жильцов и выяснили, что сторонников переезда около 170, а противников — 195. С этими результатами они пришли к мэру Магнитогорска Сергею Бердникову. И тот пообещал не переселять людей принудительно. А 1 февраля это же подтвердил и Виталий Мутко, который специально приехзал в Магнитогорск, чтобы встретиться с жильцами.

Сейчас всё упирается в результаты экспертизы. Первые данные показывают: жить в доме можно безопасно для жизни. Состояние конструкций отслеживают в помощью специальных «маячков».

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